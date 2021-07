Jean LÉPINE

Ancien prof de maths j'ai fait une étude mathématique du RÉFÉRENCEMENT GOOGLE et à l'aide de mes nombreux domaines et sites j'ai une efficacité redoutable en référencement...

Désormais j'ai créé mon auto-entreprise et je propose aux sociétés qui veulent accroire leur visibilité sur la toile des briques de référencement avant tout axées sur les réseaux sociaux.

Je peux faire la création de votre site internet vitrine pour une somme forfaitaire modique !!!

Agence web ( https://www.seo-briques.fr )



LES SOCIÉTÉS POUR QUI JE TRAVAILLE EN CE MOMENT :

* Billard -- https://billard.billard-cfbl.com -- Le site du grand dépôt à la Roche de Glun (26600) qui propose des modèles de billards de salon et aussi des modèles de billards pour la salle de jeux.

* Meubles pour enfants -- https://www.chambrekids.com/ une boutique de meubles bébés et enfants faits de façon tout à fait écologique et éco-responsable

* Paysagiste sur la région de Nantes - www.de-la-pierre-au-jardin.fr -- Le site d'un paysagiste de talent installé près de Nantes ( Les Naudières, 49530 Liré ) qui est un grand spécialiste des jardins aménagés avec pose de dallages et parements de pierres naturelles

* Passion pour les hôtels : -- http://hotel.cuistot.net -- un blog tout à fait sympa sur lequel nous racontons nos petites aventures et mésaventures dans les hôtels où nous sommes allés. Si vous aussi vous avez de petites histoires d'hôtels ou de réservations à nous faire partager n'hésitez pas.

* Rouge à lèvres vegan . Des rouges à lèvres naturels dans une démarche totalement bio et vegan : https://www.lerougefrancais.com/

* Au niveau culinaire ma chaîne Youtube https://youtube.com/JeanLepine



MON ENTREPRISE SEO-BRIQUES : 21, rue des marronniers 49600 Beaupréau



DES EXEMPLES DE CE QUE JE PEUX RÉALISER POUR VOTRE SOCIÉTÉ :

- Un forum que je modère.

- Un blog wordpress ou dotclear sur un de mes domaines comme pour la domotique dont je modère les commentaires.

- Une page dédiée à votre entreprise sur les réseaux sociaux

- différents blogs (blogspot et autres)



Mes compétences :

Développeur

Informatique

Mathématiques

Pédagogie

Four à pain

Cuistot