James DÉBORAH

Etudiante en master de psychologie du travail, je souhaiterais me spécialiser en ressources humaines.

Observatrice, organisée, à l'écoute, toujours à l'affût de nouvelles connaissances, volontaire, je suis une personne sérieuse qui n'a pas peur de travailler en équipe et qui serai ravie de contribuer à l'avancée d'une entreprise.



Je suis actuellement à la recherche d'un stage conventionné dans le secteur de la psychologie du travail.

En effet, à partir d'Octobre 2014, je souhaiterais découvrir le milieu professionnel dans lequel j’envisage de faire carrière, observer les professionnels en situation concrète et de connaître les conditions d’exercices du métier.



Enseignements suivis tout au long de la licence de psychologie:

* Psychologie sociale (avancée, vie quotidienne)

* Psychologie du développement

* Psychologie différentielle

* Psychopathologie

* Psychologie clinique

* Méthodologie de l'entretien, pré professionnalisation

* Statistique

* Informatique

* Sociologie

* Soi et les gens nocifs

* Éthologie

* Génétique du comportement et des conduites parentales

* Émotion/attention, décision, conscience

* Biologie

* Anglais



Mes compétences :

Excel

Photoshop

Microsoft Word

Powerpoint