James GRILL

Hello,

Certifié d'un titre professionnel "Technicien Supérieur Gestionnaire Exploitant de Ressources Informatiques" de Niveau III (BTS) à l'Afpa de Metz, fort d'une première expérience de 4 années dans un Lycée Polyvalent en tant qu’Assistant éducation TICE, j'ai acquis des compétences Techniques et connaissances en Administration de Systèmes et Réseaux Informatiques.

Je suis en recherche d'un poste pour contribuer à la réalisation d'implémentation de solutions d'infrastructure.

Extrêmement motivé et enthousiaste par ce secteur d'activité, je suis flexible et mobile sur la région Lorraine.



Mes compétences :

Microsoft Windows Server

Administration Windows 2008

Active Directory

Système d'information

NAS