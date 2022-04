Mes compétences professionnel:



Responsable d'Affaires

Chiffre d'affaire annuel entre 1,5 M€ et 1,8M€

Petits travaux et gros travaux.

Gestion d'affaires dans sa globalité. ( Achats, reporting , comptabilité, moyens matériels et humains ).

Chiffrage.

Compétences managériales.( Communication, leadership, Gestion des équipes, gestion des tâches ).



A l’écoute d’opportunités professionnelles.