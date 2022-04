James JOSEPH

Je suis Joseph Joseph, 22ans et titulaire d'un BTS SIO option SISR.



Actullement inscrit dans plusieurs université pour effectuer une licence professionelle (Administration et Sécurité des reseaux) en alternance.

Je recherche actuellement un employeur pouvant m'acceuillir en apprentissage durant la période de Septembre 2017 a Aout 2018.



J'ai une expérience de 3ans en tant que technicien systèmes et reseaux au sein de Régiment du Service Militaire Adapté de la Martique.





Je reste disponible pour des amples informations.



Coordialement



Mes compétences :

QoS (Quality of Service)

Personal Home Page

Linux

LAN/WAN > VLAN

HTML

HSRP

Active Directory

Microsoft Office

DNS

Fortinet

Exchange 2010

Maintenance informatique

Assistance téléphonique

SCCM

Assistance utilisateurs