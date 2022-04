James LEBRES

Voici un lien sur la signification des prénoms:

Ma petite femme, ma soeur, ma mère, disent que c'est 100% moi, je confirme! :



http://www.signification-des-prenoms.com/Lettres-Masculin/P-Masculin.html



CARACTÈRE JAMES



Particulièrement efficaces dans le monde du commerce, ils s'épanouissent sur le terrain, dans le concret.



Plus vendeurs que gestionnaires, ils sont faits pour le contact direct et les décisions rapides.



Ce sont des tempéraments têtus et rusés qui n'en font qu'à leur tête, même s'ils vous donnent l'impression de vous suivre.



Hommes de combat, volontaires, ils sont aussi contestataires et les échecs les stimulent.



Mes compétences :

Compétitif

Persévérant

Serviable