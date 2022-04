Madame, Monsieur,





Notre société nouvellement créée intervient dans le domaine de projet en entreprise.



Nous disposons de compétences dans les domaines de consultation des affaires, gestion marketing, la gestion financière, la comptabilité et juridique. Avec une équipe pluridisciplinaire comptant plusieurs années d’expériences.



Vous êtes actuellement à la recherche d’un partenaire capable de vous accompagner dans la réalisation de votre projet ? Nous serons donc en mesure de vous adresser une fiche descriptive plus détaillée de notre entreprise.



En espérant avoir prochainement l’occasion de vous rencontrer, veuillez agréer nos salutations les plus distinguées.





Cordialement,



James-Lee Dorno

Directeur exécutif de projet



Mes compétences :

A L'ECOUTE

À l'écoute des autres

Ecoute

Imaginatif

Recherche