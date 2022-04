James LEFEVRE

2008- Directeur de Production (Déclinaisons)

• Responsable de la plateforme de Production Graphique, Photographique et Digitale.



www.declinaisons.fr



2007-08 Directeur de Production (CARAT Fusion Production)

• Chargé du développement et du suivi : Presse, Audiovisuel et Hors Media.



http://www.carat-fusion.fr/metiers-creation.php



2005-06 Directeur de Production (organisation et fabrication) - Coordinateur commercial (PubliStory – AEGIS MEDIA GROUP)

• Responsable de clientèle.

• Analyses et réflexions sur les outils d’aide à la prospection commerciale : initiateur et coordinateur de 5 ateliers de réflexion, suivi des plans d’action, retours qualitatifs.

• Élaboration, mise en place et analyse des bilans de satisfaction clients ; recherche des correctifs adaptés.



http://pagesperso-orange.fr/publistory/home.swf



2003-04 Directeur de production (PubliStory – AEGIS MEDIA GROUP)

• Organisation et suivi de production et fabrication : édition, pub. et publi-reportages (± 1000 par an) planification des missions et coordination des intervenants : internes : (équipe de 11 rédacteurs, SR, créatifs et graphistes) et externes (photographes, labos, retoucheurs, free lance, photograveurs, imprimeurs)

• suivi et vérification de la qualité et du respect des contraintes (techniques/ budget)

• élaboration et mise en place des outils adaptés (sous Excel et File Maker Pro)

• conception et rédaction des procédures de travail ; analyse d’efficacité

• recrutement de l’équipe créative (CDD, CDI, intérimaires et free-lance)

• sélection et évaluation des prestataires externes (élaboration de l’outil d’évaluation)

• système de gestion et de numérotation de la BDD de 35000 images.

• Certification ISO 9001 version 2000 : coordination des ateliers de réflexion, élaboration et rédaction des procédures, animation et suivi de l’amélioration continue.

• Confrontation des savoir-faire au sein du groupe Aegis : partage et optimisation des prestations de fabrication dans les filiales spécialisées.

• Analyses, recommandations créatives et techniques.

• Gestion du parc informatique : études, développement, achats, optimisation.



http://pagesperso-orange.fr/publistory/home.swf



1994-02 Responsable de production / fabrication (CMC Malleret Conseil).



1989-94 Assistant DA (Studio Caviar - Levallois-Perret) - Traditionnel et PAO.



1988-89 Maquettiste - Exécutant Bélier Rive Gauche.



Mes compétences :

Communication

Création

Graphisme

maquette

Mise en page

Montage

Photo

Photogravure

Presse

Print

Production

Production graphique

Publicité

Web

Web to print