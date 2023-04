Guillemette LOTT

" Associer stratégie, veille et intuition créative pour concevoir des contenus et des expériences qui engagent leurs publics sur tous les canaux. "



Domaines d'expertise :

> Stratégie de service et de communication des parcours clients/spectateurs/visiteurs

> Direction éditoriale et conception-rédaction

> Direction de création : shopper activation, retail experience, digital brand content



Compétences :

> Stratégie

• recommandation stratégique (service digital et communication digitale)

• benchmark, veille et études terrain

• conception et animation de workshops



> Création

• management des équipes créatives (DA, motion designer, CR, retail designers)

• conception-rédaction (storytelling, ligne éditoriale, script video, marketing relationnel, shooter activation, print)



Mes compétences :

Conception

Création

Rédaction