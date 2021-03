Nathalie COLOMBIER

Après 15 ans dans l'édition, dont 11 dans l'édition numérique de référence, j'ai créé Metatext, une agence spécialisée dans l'accompagnement sur mesure de projets éditoriaux. Je m'intéresse notamment à l'édition numérique et à la question de l'organisation des savoirs en version numérique : enjeux et perspectives, architecture des contenus, design éditorial, médiation numérique, etc.



Metatext est une maison d'édition numérique spécialisée dans les secteurs référence, jeunesse, universitaire, scolaire et parascolaire.



C'est aussi une agence de services éditoriaux capable de mobiliser les professionnels qu'il vous faut pour prendre en charge vos travaux selon vos besoins et vos contraintes, de la conception à la réalisation : packaging éditorial à vos mesures, création, encadrement des auteurs, design éditorial, traduction-localisation, réécriture-correction...



C'est enfin une agence de conseil qui accompagne les porteurs de projets dans le domaine de l'édition et de la médiation numérique : audit, conseil, pilotage, assistance à maîtrise d'ouvrage, spécifications fonctionnelles et techniques, organisation de formations, d'événements autour de la médiation numérique (bibliothèques, salons, festival, conférences, etc. ), conduite et accompagnement du changement...



Mes compétences :

Architecture

Audit

Conception

Conseil

Correction

Création

Design

Design editorial

Ecriture

Éditorial

Localisation

Réécriture

Relecture

Spécifications

Spécifications fonctionnelles

Spécifications fonctionnelles…

Traduction