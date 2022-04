James MATUSZCZAK

Merci de vous arrêter quelques minutes sur mon profil !!



Je travaille depuis le début dans le négoce des matériaux de construction. Je suis passé par tous les postes constituant une agence (magasinier, vendeur, commercial itinérant).

Aujourd'hui chef d'agence d'une équipe de 24 personnes.Je souhaite continuer à privilégier l'accompagnement des équipes de vente et rester au contact du terrain.



Mes principales actions s’articulent autour de plusieurs axes :



• Responsable d'un centre de profits, je fixe des objectifs clairs à mes collaborateurs et m'assure de leur atteinte.

• Je veille à maintenir un climat positif ainsi qu’une saine émulation.

• Dans un contexte concurrentiel, je suis garant de la politique commerciale afin de prendre des parts de marché.

• Je gère personnellement un portefeuille de clients,

• Je suis garant de la bonne gestion et de la satisfaction client.





Mes compétences :

Direction de centre de profits