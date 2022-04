James MICHALEWIEZ

Chef de projets, ingénieur d'études et expert reconnu dans le domaine électrique courants forts ,courants communicants ,interopérabilité, une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de l'énergie acquise aux travers de réalisations prestigieuses dans les domaines du transport, de l'industrie, dépôts des essences et de Gaz , les usines avioniques, l'Aérospatial, les hôpitaux, des universités et écoles, le domaine tertiaire, immeubles de bureaux, banques, magasins , grandes surfaces, pour citer quelques principaux secteurs.

Quelques exemples de mes études : Bâtiments des simulateurs de vols AIR FRANCE du domaine de VILGENIS, étude réalisée par mes soins durant 1 an à temps complet, Boucle moyenne tension des Usines avions MARCEL DASSAULT, Centre de formation EDF Gennevilliers, Centre de formation PEUGEOT-CITROEN les Epinettes à PARIS, Le nouveau plateau des urgences AP-HP SALPETRIERE, Henri Mondor, le siège du Crédit du Nord bd Hausman, 30 stations de métro dans le cadre du renouveau du métro, prolongement lignes de métro ligne 4 et 13, Bâtiment neuf dans le parc tertiaire zone SILIC de RUNGIS, Gares RER SNCF, Ateliers de maintenance RATP RER et métro, OCDE, UPEC CRETEIL, Université Paris Est, OGEC du Val de marne,



Mes compétences :

Négociation

Management

Développement commercial

Communication

Conseil

Vente

Ingénierie

Marketing

Gestion de projet