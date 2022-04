James MOUANGUE KOBILA

Agrégé de Droit public (ancien Boursier de doctorat de l'académie de Droit international de La Haye), ancien boursier post-doctorant de l'Agence universitaire de la Francophonie, ancien journaliste politique (presse privée, Cameroon Press award 1997), ancien collaborateur de l'Organe indépendant chargé des élections au Cameroun (ONEL), conseil juridique.



Actuellement Vice-président de la Commission nationale des Droits de l'Homme et des Libertés et Directeur des Affaires Académiques et de la Coopération de l'Université de Douala, Membre du Comité de Normalisation de la Fécafoot (du 20 juillet 2013 au 30 septembre 2015) au sein duquel je préside la Commission chargée du processus électoral, consultant en contentieux administratif et en droit constitutionnel, expert de l'Université des Nations Unies (droits de l'homme).



Certains de mes travaux en droit international économique (échanges, investissements et financement international de l'économie), en droit international pénal (l'Afrique et les juridictions internationales pénales), dans le domaine de la lutte contre le terrorisme international (action et bilan du Conseil de sécurité de l'ONU), en droits de l'homme y compris ceux des minorités et des peuples autochtones tant à l'échelle nationale que régionale et universelle, en droits communautaires africains, en droit constitutionnel, en droit parlementaire et en droit électoral apparaissent sur Internet, à partir d'une recherche dans le site de la Bibliothèque du Palais de la Paix (www.ppl.nl) et en entrant "mouangue kobila" sur Google..



Mes compétences :

Droit constitutionnel

Droit international économique

Lutte contre le terrorisme international

Droit des étrangers

Droit électoral

Droits communautaires africains

Droits de l'homme (+ minorités et autochtones)

Droit et contentieux administratif

Droit international public général