James MURE-DUBOIS

Ingénieur software, spécialiste en traitement numérique du signal.



Dès janvier 2015, je rejoindrai le groupe 'Vision et Navigation' de l'institut des systèmes mécatroniques (IMS) de la ZHAW (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft), ou mes projets de recherche seront concentrés sur la vision par ordinateur et l'apprentissage automatique. Notre institut étant toujours intéressé par des collaborations académie / industrie, n'hésitez pas à me contacter à toutes fins utiles.



A partir de janvier 2013, mes projets de recherche étaient tournés vers des solutions de traitement d'image innovantes pour des applications de lecture de code-barres. Mes intérêts de recherche incluent le traitement d'image (en 2D et en 3D) et le traitement du signal basse consommation, mais également la formation de faisceaux numérique (DBF) et le radar à synthèse d'ouverture (SAR).



Certains de ces intérêts se sont développés lors de mes post-docs à TéSA (Toulouse) et NTU (Singapour), ou lors de ma thèse de doctorat au laboratoire de reconnaissance de formes (PARLAB) de l'institut de microtechnique (auparavant Univ. de Neuchâtel, maintenant EPFL).



Specialités: traitement numérique du signal, traitement des images

matlab, c, c++, python



http://jmuredubois.free.fr



Mes compétences :

Imagerie

Traitement du signal

Traitement d'images

Imagerie 3D

C

Git

Signal processing

Radar

C++

Python

SVN

OpenCV

Eclipse