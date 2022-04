James NEVEU

Compétences : Technique, Commerciale, Financière, Législative, Juridique, Management, Ressource Humaine.



Responsable d'un service de profits (ascenseurs, monte-charge, monte - dossiers, monte - fût) . Certifié AMIANTE et Accessibilité PMR, en charge du développement et de l’exploitation des activités, mes responsabilités sont multiples :



Définition des objectifs et de la stratégie avec ma Direction,



Expertises, conseil, diagnostic, audit d'installations, étude de faisabilité (création) définition des besoins.



Développement des activités en identifiant et en répondant aux appels d’offres (marchés publics et privés ).



Prescription et prospection auprès des principaux Maîtres d’Oeuvre et Maîtres d’Ouvrages.



Gestion et assurance des aspects contractuels et financiers marchés,



Encadrement de l’équipe travaux, composée d'une assistante, 1 chargé d'affaire, du bureau d'étude, de 2 Conducteurs de Travaux et de techniciens, dont je planifie les interventions. Je veille au respect des délais et des coûts des opérations ainsi qu’au bon déroulement de la sous-traitance,



Respect de la sécurité sur les chantiers,



Livraisons des chantiers et veille à la satisfaction des clients. J'entretien des liens étroits avec eux pour une bonne récurrence des affaires,



Gestion des contrats de maintenance.



Compétences complémentaires ; Table elevatrice, EPMR, Escalier mécanique, Automatisme, Porte de garage.



Soutien aux équipes en cas de litiges,



Suivi analytiques régulier de la gestion et des résultats du service. Et suis le garant de la profitabilité de l'activité. Je veille au respect des engagements budgétaires négociés,



Je reporte régulièrement à ma Direction.



Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n’est pas limitative.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Qualité

Industrie

Amélioration continue