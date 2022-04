James OKEHI

Créateur de mode, commercialise des vêtements utiles. Des vêtements à valeur ajoutée. Clientèle: Les 32 millions de Français possédant des smartphones, des phablets et/ou des tablettes tactiles. Pour plus de détails, contactez moi ou rejoignez mon groupe: Bloom - Vêtements à valeur ajoutée.



Je cherche des gérants de boutiques de vêtements, des représentants, des agents commerciaux indépendants, des gérants des sites en ligne, des acheteurs pour sites e-commerce, sites de ventes privées ou de Deals, des revendeurs sur les places de marché (Amazon, Cdiscount, priceminister, etc...), des apporteurs d'affaires, des personnes avec des entrées auprès des Centrales d'achats, aussi des vendeurs à domicile, des animateurs de réseaux de vendeurs etc...



Mes compétences :

Design produits divers

Marketing produit

Stylisme mode

Conseil commercial