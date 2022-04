James PARIS

Je possède une longue expérience de responsable associatif.

Mes compétences comportent deux métiers, l'animation socioculturelle, et la formation auprès des publics jeunes, adultes, et personnes handicapées.

Je cherche actuellement des missions de conseils, d'appui pour des associations.

Je suis plutôt un généraliste dans les domaines de la conduite de projets, de la gestion d'équipes, de la commercialisation, et de la gestion financière.

Je pense que certaines structures associatives ont besoin ponctuellement d'une expertise.

Mes interventions restent dans des frais raisonnables, loin des tarifs à mon sens exorbitant de certain consultant.







Mes compétences :

Budgets