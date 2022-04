James PARKER

Je suis un expert du recrutement Oracle E-Business Suite freelance en Europe. Je pratique ce métier depuis plus de 17 ans. Je peux me vanter d’avoir une excellente connaissance de ce marché, aussi bien du côté consultants que du côté clients. Je jouis d’une très bonne réputation sur le marché. J’ai l’expérience et les qualités nécessaires pour ouvrir des nouveaux comptes et développer des comptes existants. Je sais traiter avec tous les niveaux de la hiérarchie (du chef de projet au DSI/DAF).