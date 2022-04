James PETITQUEUX

J'ai réalisé l'essentiel de ma carrière dans le domaine financier et bancaire.



Après une première partie au service Etudes (leasing, finances, comptabilité), j'ai eu l'opportunité de prendre la responsabilité de la mise en place d'un nouvel ERP dans ma société dans un contexte international (Oracle Application).



Depuis quelques années, j'ai quitté les métiers des études pour prendre des fonction d'encadrement au sein de la production.



Je pilote les équipes d'infrastructures en charge de l’ingénierie des réseaux, des serveurs, du stockage, des bases de données et des outils de production (supervision, ordonnancement).



Enfin, j'occupe des responsabilités transverses en qualité de process owner ITIL pour les processus change, configuration et capacity



Mes compétences :

AIX

As400

Budget

CMMI

Direction de projet

ERP

Finances

GESTION DES FOURNISSEURS

Infrastructures

Intégration

ISeries

ITIL

Management

Oracle

Oracle Application

Réduction des coûts

Service Management