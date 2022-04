James PICARD

Manager SI ou Directeur de projet

15 ans d’expérience dans la conduite de projet ERP SAP et J2EE au sein d’une organisation DSI de type « PME »

- Management d’équipe (3 à 10 personnes)

- Gestion de portefeuille de projets

- Leadership, forte autonomie et très bon relationnel

- Elaboration et suivi budgétaire

- Gestion des priorités et allocation des ressources

- Elaboration de tableau de bord d’activités (KPI)

- Gestion des risques et des exigences

- Respect des engagements et satisfaction client

- Négociation et pilotage contractuel des fournisseurs (TMA ou forfait)

- Culture technologique

- Anglais professionnel



Mes compétences :

Pilotage de la performance

Respect des engagements

Veille technologique

Direction des systèmes d'information

Gestion de la relation client

Gestion de contrats

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Pilotage d'équipe

Management