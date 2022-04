Yann AYRAULT

Conducteur de travaux chez Sogetrel sur le site de Buxerolles (86).

Je manage 60 techniciens monteurs câbleurs sur les départements de la Vienne et des Deux Sèvres.

Sogetrel Poitiers est mandataire de Orange sur ces 2 départements pour intervenir sur leur réseau cuivre (Boucle Locale et Ligne Terminale) dans le cadre du contrat ICTR (Interventions Clients et Travaux Réseaux)



Mes compétences :

Informatique

Gestion de projet

Télécommunications

WiMAX

Faisceaux Hertziens

Management

xDSL

DSP

MySQL