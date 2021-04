Jérôme DABIN

Responsable commercial du réseau télécom Très Haut Débit MELISA , je conseille les entreprises pour rejoindre le réseau fibre optique mis en place par le Conseil Général de Maine et Loire.



Je les aide à bénéficier des meilleures offres du marché à travers la mise en relation avec les opérateurs télécoms partenaires au niveau local, régional et national





Plus de 1200 Entreprises et sites publics en Maine et Loire ont déjà profité de l’expertise-conseil de la Délégation de Service Public Melisa sur l’apport et les bénéfices du haut et très haut débit dans leur activité. Elles sont ainsi devenues clientes très haut débit Fibre optique ou DSL.



Ces entreprises et collectivités bénéficient ainsi quotidiennement des usages et avantages du THD :

- Accès Internet du Mega jusqu’au Gigabit, Interconnexion de plusieurs sites, Sauvegarde et stockage de données à distance…

- Téléphonie sur IP, Accès à distance d’applications métiers, utilisation des offres Cloud …

- Solutions de visioconférence, Formation à distance, travail collaboratif …



Elles ont fait de leurs systèmes d’information et réseaux un levier de compétitivité :

- Économie jusqu’à 50% des coûts télécoms

- Gain en productivité et efficacité

- Mise en place de projets informatique jusqu’alors impossibles en raison du manque de débit





Pour une information personnalisée concernant votre structure, n’hésitez pas me contacter où à visiter notre site www.melisa.fr



Mes compétences :

Fibre optique

Salle blanche

Externalisation

Stockage

FTTH

Réseaux

SDSL

PRA

VOIP

DSP

Accès Internet haut débit

FTTB

Internet