James PONDI

Créée en 2008 à AIX EN PROVENCE, SIPE SECURITE offre une gamme complète de produits et services de sécurité haut de gamme.



SIPE SECURITE conçoit et installe des solutions innovantes en protection électronique. Grâce à l’expérience de son équipe multidisciplinaire, SIPE SECURITE a pour fondements principaux, le conseil et la réalisation de solutions qui vous garantissent une efficacité optimale en matière de protection électronique.



Fondée par des professionnels issus du monde de la sécurité SIPE SECURITE est un acteur incontournable en matière de protection mobile et proactive.



Les prestations de SIPE SECURITE englobent les 3 P.

La Protection Périmétrique

Notre savoir-faire repose, dans un premier temps, sur la détection périmétrique extérieure.

Réagir en amont c’est :



• Anticiper un événement.

• Dissuader les intrus qui pénètrent la zone critique par le biais de la télé-interpellation extérieure.

• Transmission immédiate de l’information aux forces de l’ordre.



La Protection de la personne physique



La Protection de l'informatique

PRA

PRI





Organisation

SIPE SECURITE, grâce à un acharnement continuel à vouloir offrir un service irréprochable, dans un marché hautement concurrentiel, SIPE SECURITE participe constamment aux présentations des différents fabricants afin de pouvoir proposer à sa clientèle la fine pointe des technologies numériques de sécurité. Son expertise, ses conseils judicieux en matière de sécurité et sa facilité à comprendre les besoins de ses clients font en sorte que sécurité peux toujours proposer la solution idéale en termes de rapport qualité-efficacité-prix.







