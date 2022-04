James RAPHAEL

Elementh six est une structure d’organisation d’événements vivants et culturels autour de thèmes variés.



Depuis les micros-événements jusque ceux de grandes envergures, nous sommes en mesure de répondre à un large panel de demandes.

Des événements culturels dans divers domaines mis en œuvre vers des manifestations créatives, ludiques, pédagogiques et festives.



Nos champs d’actions sont innombrables : du concert classique, rock, électronique, reggae, jazz au cabaret, la cuisine, le cinéma, la peinture, la danse, la sculpture, le théâtre etc.



Un catalogue d’artistes amateurs et professionnels investissent toutes sortes de lieux afin de créer tout un univers de magie



Elementh six is a structure that organizes lively and culturals events around various themes.

From micro to major events, we are able to answer a wide range of projects.

Cultural events in various domains elaborated in creative, ludic, pedagogicand festive shows.

Our action fields are countless : from classic, rock, electronic reggae or jazz concerts to cabarte, cooking, cinema, painting, dance, sculpture, theater…

A catalog of amateur and professional artists surrounds all kinds of places in order to create a universe full of magic.







