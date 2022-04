James SEGURA

Expérience



Infiltromaître gérant

juin 2013 – Aujourd'hui (2 ans )

Mesure de la perméabilité à l'air d'un bâtiment après conditionnement de celui-ci, puis recherche des fuites d'air les plus importantes et édition d'un rapport documenté conformément à la norme NF EN ISO 9972 et à son guide d'application GA P50-784.



Directeur des départements du Second Oeuvre

CIMELTA Madagascar

2002 – 2010 (8 ans)

Responsable des études de prix et réalisation des travaux des départements Menuiserie métallique et aluminium, plomberie sanitaire lutte contre l'incendie, VMC, tuyauterie hydrocarbure, peinture en bâtiment et industrielle cloisons sèches et faux-plafonds, revêtements souples et revêtements durs.



CFE Responsable des Etudes et Réalisations en Bâtiment et Travaux Publics

CFE (groupe DUMEZ Lyonnaise des eaux) en Afrique et Océan Indien

1982 – 2002 (20 ans)



Mes compétences :

Infiltrométrie

Perméabilité à l'air

Etanchéité / Perméabilité à l'air

Contrôle qualité

Travaux publics

Construction durable

Direction de projet

Bâtiment