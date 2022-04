James SMURTHWAITE

Bonjour!



Formateur et consultant bilingue, j'anime des formations en communication et management, négociation, vente et l'interculturel.



Based in Paris....mais travaillant souvent à l'international, j'interviens autant auprès des managers qu'auprès des opérationnels en Europe, Etats Unis et l' Asie. Faire adhérer les principes de la négociation raisonnée pour les achatéurs de Beijing dans la grande distribution? Faire fédérer des forces de vente en retail en Angleterre, Pologne et HK? Animer des seminaires d'integration avec des cadres de 75 pays? Former des équipes en management avec autant de cultures que de personnes présentes dans la salle? I'm your man!



Mes compétences :

Vente

Luxe

Négociation

Formation

Management

International

Chine

Intégration