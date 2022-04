James Yonah DAVID

Je dirige plusieurs site internet dont beaucoup dédiés a l'art et la litteratureArrayArray, je suis écrivain publié chez edilivre.com avec le livre de poésie " le piano de jade " et " le vent rare de l'aurore " roman, photographe , designer une galerie de realisations numeriques dispo a : http://jamesjonasdavid.hebus.com et :Array



je m'occupe aussi deArray etArray pour tout ce qui est réalisation de sites internet et référencement : google, live et yahoo



je suis technicien informatique depuis 10 ans , je maitrise windows 98,98se,me,2000,xp,vista,server 2008, windows 7



optimisation software, hardware, maintenance, assemblage pc



Mes compétences :

Art

Cinéma

High tech

poésie

Webmaster