Jamil DAKHLIA

Professeur en Sciences de l'information et de la communication

Directeur de l'Institut de la Communication et des Médias (ICM)

UFR Arts & Médias

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle

Chercheur au CIM-MCPN

Chercheur associé au Laboratoire Communication et Politique-IRISSO (UMR 7170, Paris)

Responsable (avec Claire Blandin) du Groupe de recherche sur la Presse magazine, LCP-IRISSO



Domaines de recherche:

- Histoire et sociologie des médias: médias populaires.

Presse écrite: journaux de programmes, amgazines people, tabloïds

- Peopolisation de la vie politique et des médias

- Culture de la célébrité et espace public



Mes compétences :

Communication

Communication politique

Enseignement

Histoire

Journalisme

La presse

Média

Médias

Politique

Presse

Presse écrite

Sociologie

Conseil