Jamil Succar cela vous semble original n'est ce pas, peut être reconnaissez-vous ici une touche d'exotisme ?

En effet, je me trouve au carrefour de trois cultures qui font de moi une personne riche et très ouverte d'esprit. Depuis l'enfance, j'ai eu pour habitude de tendre entres trois différentes régions du monde.

Français né en Amérique du Sud de parents d'origine Libanaise, j'ai grandi entre Cayenne, Paris et Beyrouth.

Je suis un passionné de voyages, de découvertes et j'ai toujours eu soif de connaissances, raison pour laquelle, une fois mon BAC en poche j'ai décidé de m'installer a Paris et d'intégrer l'IPAG, école de commerce.

Ce cursus m'a permis d'acquérir de bon bagages afin de pouvoir aujourd'hui prétendre a un poste au sein d'une entreprise.

Je suis une personne très dynamique, et extrêmement ouverte d'esprit qui aime avant tout échanger et relever de nouveaux défis.



Mes compétences :

Vente directe

Manager

Marketing promotionnel et opérationnel

Logistique

Gestion de projets

Achats

Communication

Vente

Grande Distribution