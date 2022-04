Jamila ADEM

Née en Lorraine, j'y ai passé toute mon enfance.

Pendant mes études, j'ai eu l'opportunité d'aller en Allemagne et y intégrer une école d'ingénieur en chimie (Fachhoschule).

Après mon séjour, je suis entrée à l'INPG, en deuxième année d'école pour y préparer en parallèle un DEA en Electrochimie et le diplôme d'ingénieur de l'ENSEEG.



En 2003, j'ai décroché un poste dans une nouvelle société, en plein démarrage. Ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup, moi qui sortait tout juste de l'école.



Arrivée en 2007 au sein d'UGITECH, j'ai occupé un poste d'ingénieur process dans un atelier de traitement de surface, dit de "Parachèvement Fil Machine".

J'avais en charge le process de décapage et la station de traitement des effluents.

Depuis janvier dernier, je travaille au centre de recherches, dans la section corrosion.



Mariée

2 enfants



Bilingue Allemand

Anglais lu écrit parlé



Maîtrise des outils informatiques Office, Internet, SAP.



Mes compétences :

Chimie

corrosion

Environnement

Matières dangereuses

Métallurgie

Traitement de l'eau