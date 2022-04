Titulaire d’un B.T.S transport internationale, j'évolue comme affréteuse depuis plus de 3 ans dans diverses entreprises commissionnaire de transport routier, maritime et aérienne.



Expérimentée, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière en prenant davantage de responsabilités au sein de votre entreprise.



Rigoureuse et méthodique, je sais optimiser au mieux mon temps comme les tâches qui me sont confiées.



Appliquée, je suis également cordial et noue généralement de très bons contacts avec mes collègues. J'ai déjà eu l'opportunité de travailler dans diverses entreprises ce qui m’a permis de m’enrichir au niveau relationnel; je pense ainsi être tout indiqué pour le poste de gestionnaire transport que vous pouver proposez.



Mon expérience m'a apporté une bonne connaissance du droit et des techniques du transport ; je connais l'essentiel des acteurs du marché. Disponible et très adaptable, je maîtrise parfaitement l'anglais, dispose de bonnes notions d'italien, espagnole et utilise avec aisance la plupart des outils logiciels nécessaires à l'exercice de mon métier.



Je suis certaine de pouvoir vous apporter mon sérieux et la motivation qui m'anime. Pour vous en convaincre, je suis prête à vous rencontrer à votre convenance.



Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma respectueuse considération.







Jamila ADYAHYA



Mes compétences :

Affrètement

Informatique

Logistique

Management