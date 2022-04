Jamila ASSABA

Je suis une personne qui est à l'écoute des autres et d'une patience révélée.

J'ai encadré une équipe de 6 personnes et formé une trentaine d'opérateurs sur des logiciels de fichiers et de billetterie.



Avec une expérience professionnelle de plus de 20 ans au sein d'un théâtre, j'aimerai pouvoir trouver un poste si possible en province dans un lieu qui serait pluridisciplinaire afin d'élargir mes connaissance dans le domaine du spectacle vivant.



Mes compétences :

Culture

Communication

Réseaux sociaux