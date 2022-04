Jamila BAHR

Chef de projet chez Mecaplast group pour la mise en place de SAP-FI, de son déploiement en europe et au grand international et de la réorganisation comptable.

Directrice financière adjointe chez Peguform / Cadence Innovation.

Parle 3 langues : Français, Arabe courant et Anglais.



Habituée à travailler dans un contexte multiculturel.

Disponible immédiatement pour des missions en qualité de:

 Chef de projet pour la mise en place de SAP module finance

 Manager de transition au sein de la direction comptable.





Mes compétences :

Comptabilité

SAP ECC6 FI

Conseil en organisation

Audit interne