Jamila BEN SALEM

Ingénieur en Informatique spécialité Génie Logiciel, diplômée de l’École Supérieure Privée D'Ingénierie et de Technologie (ESPRIT) avec mention très bien, occupant le poste de Consultant JAVA/JEE pour le compte de PSA Peugeot Citroën au sein d’une société d’ingénierie spécialisée dans le conseil en technologies et dans les applications Web, notamment dans les activités d'externalisation liées aux systèmes et dans le développement des applications.



Au cours de mes 3 années d’études à l’ESPRIT, j’ai eu l’occasion de bénéficier d’un cursus

fondé sur le génie logiciel notamment la conception, l’architecture, le développement, et le système d’information. J’ai pu ainsi acquérir les connaissances scientifiques, techniques et relationnelles nécessaires dans des différents domaines de l’ingénierie.



Ma formation dans l’un des meilleurs écoles d’ingénieur en Tunisie, mes expériences

professionnelles effectuées dans des différents domaines, mon sens du relationnel, mon

autonomie et mon goût pour le business font de moi une jeune ingénieure motivée, rigoureuse et innovante.



Mes compétences :

CSS 3

JavaScript

XML

HTML 5

PHP 5

JSP

Struts

Spring security

MySQL

Jpa

Hibernate

Spring Framework

Java EE

SQL