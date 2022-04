Responsable Contrôle qualité chez Carlo Erba Reagents depuis 2014, je suis en charge de :

La gestion des contrôle de MP et Produits finis

L'établissement des certificats d' analyse

La gestion des OOS et les traitements des CAPA

Développement et validation de méthodes

Gestion des ressources humaines

Gestion des équipements

Support technique...



Mes compétences :

Achats

Cahier des charges

Élaboration de Cahier des charges

Formation

Formulations

Gamme de produits

Gestion des achats

Maintenance