Jamila DAHMANI

► Spécialisée dans l'univers de la beauté, mon parcours s'articule autour de deux grands axes: le marketing produit et le commerce international. Je maîtrise le processus de développement d'un produit cosmétique, j'identifie de nouvelles tendances et analyse les insights consommateurs afin de proposer des concepts innovants, en adéquation avec l'ADN de marque et de contribuer au développement du chiffre d'affaires.



Mes compétences :

Environnement International

Analyse des insights conso et tendances marchés

Recherche et exploration d'idées créatives

Gestion de projet