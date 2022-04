Jamila EL BOUGRINI

Forte de mes expériences, je suis aujourd'hui à la recherche d’opportunités me permettant de mettre au service d’une société mes compétences acquises.

Actuellement chef de projet, je souhaite évoluer dans le secteur biomédical (préférentiellement) pour mettre à profit mes expériences et compétences scientifiques (5 années), ainsi que mon expérience de gestion de projets (+ de 3 ans).



Mes compétences :

Management de projet

Management d'équipe

Force de proposition

Biochimie

Sens de l'initiative et du relationnel

Adaptation facile

Coordination de projet

Professionnalisme

Coordination d'équipes

Rigueur dans le travail

Curiosité et sens de l'innovation

Sérieux et esprit du travail en groupe

Bonne connaissance du secteur cancéro-biologie

Sens de l'anticipation

Biologie cellulaire et moléculaire

Managment

Valorisation

Coordination

Chef de projet

Gestion de projet

Innovation

Pilotage