Amandine BUGNICOURT, PHD

Je suis Directrice Associée d'Adoc Talent Management.

Adoc Talent Management (www.adoc-tm.com) est le premier cabinet spécialisé dans le conseil en recrutement de docteurs, experts et scientifiques. Notre équipe, marquée par une réelle expertise vous accompagne dans votre démarche de recrutement de vos meilleurs talents à des postes variés, en France et à l'international grâce à un très grand réseau de partenaires. Outre son pôle de recrutement, l'activité d'Adoc Talent Management est organisée autour du pôle formation et du pôle R&D.

Le cabinet dispose d'une filiale Irlandaise, Adoc Staffing Solutions et d'une filiale dédiée à l'enseignement supérieur et la recherche, Adoc Mètis.



Depuis 2012 : Co-directrice, Adoc Staffing Solutions, Cork, Irlande

www.adoc-staffing.com



Depuis 2012 : Consultante pour Adoc Mètis, Strasbourg, France

www.adoc-metis.com



Mes compétences :

Biotechnologies

Formation

Innovation

Recherche

Recherche et Développement

Recrutement