Philippe TECK

Informaticien pluri-disciplinaire de formation, j'ai des compétences dans les domaines suivants :

En intégration :

_ Solutions HP : AssetCenter, ServiceCenter, ServiceManager, Connect-It, ...

_ Solutions BMC : ARS, ITSM

_ Solutions FrontRange : ITSM

_ Solutions Open Text : Livelink

En développement : XML, HTML, Javascript, CSS, Java, C++, C, PHP, OCaml, Latex, Prolog, XHTML

En bases de données : Oracle 9.2, MySQL, PostgreSQL

Je peux travailler sur les plate-formes suivantes : utilisateur Windows XP, Mac OS X et Unix

Chef de projets junior (depuis janvier 2012)



Mes compétences :

ITIL

Oracle

SQL

Gestion de projet

Linux

Informatique

Conseil