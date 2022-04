Dominique SEVELLEC

Consultant Senior - IT Consulting : (Certifié ITIL / Certifié PRINCE2 - FOUNDATION)



Fonctions occupées :



Process Manager Transition :



* Changements (Change Management)

* Mise en production (Release Management)

* Configuration (Configuration Management)



Coordinateur Service Request Management



Au cours de ces dix dernières années : Accompagnement dans le cadre de la mise en place de solution ITSM puis pilotage au sein du service Relation Client.



* Incident Management

* Change Management

* Service Request Management

* Configuration Management



Pilotage d'activité (Service Desk)



Pilotage de projet de déploiement d’outil métier dans l'ensemble des agences européennes pour le compte d'un Transporteur Logistique de rang 1.



Pilotage de projet d'intégration de solutions ITSM pour :



ACCENTURE (Bureau de PRAGUES), AEROPORT DE PARIS TELECOM,

LYRECO, SAINT GOBAIN ...



Responsable informatique pour le compte d'une société d'ingénierie spécialisé dans l'assistance aux maîtres d'ouvrages pour la conduite d'arrêts d'usines.



Ancien élève de La Faculté des Affaires Internationale du Havre.



vous souhaitez plus de détail ? N'hésitez pas à me demander de vous faire parvenir mon CV complet.



Mes compétences :

Service Desk

Management

PRINCE 2

Process

ITIL

Gestion des services informatiques

ServiceNow

BMC ITSM7