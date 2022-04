Je m'appelle Dominique et vit en Suisse alémanique depuis 20 ans. Mon temps est précieux tout comme le votre.



Depuis peu j'ai pris la responsabilité d'un grand restaurant qui reçoit quotidiennement 300 clients.

En plus nous accueillons des séminaires, fêtons tout ce qui a à fêter, le client est vraiment au centre de nos prestations.

De 2 à 500 personnes nous pouvons et devons répondre à vos attentes.

Nous avons un free-flow et des salles de réunions modulables, plus un amphithéâtre pouvant accueillir jusqu'à 300 invités.

mon objectif principal est redoré le nom de cette entreprise, et que le succès nous sourit.



Quant au privé, je vis, en Argovie. nous nous y plaisons, et mon fils de 11 ans n'en démord pas.

Hormis le côté professionnel, je suis coach diplômé d'ETAT de basketball et arbitre régional.

C'est la quatrième année que j'entraîne des jeunes. les 3 premières années consécutives, nous avons gagné notre ticket pour la finale nationale des U 12, qui réunie les 8-10 meilleurs équipes de toute la confédération.

Cette saison, nous avons atteint le niveau Régional, les play off sont sur notre chemin à l'heure actuelle. L'ambition et la rage de vaincre sont toujours présentes. En quelques 105 matchs coachés, nous avons gagné 83.



Je recherche de nouveaux défis, je suis ouvert à toute proposition en Suisse ou ailleurs...



J'ai une autre adresse email sur laquelle vous pouvez me contacter :



dominiquesevellec@swissonline.ch



A bons entendeurs !!!!



Dominique Sévellec



Mes compétences :

Fiabilité

Autonomie

Achats

Relations humaines