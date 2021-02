Emilie RENARD

Arrivée à Sopra Group en 2009 pour mon stage de fin d'études, j'ai commencé en tant que développeuse JEE sur une TMA de 8 personnes.

Ayant plutôt un profil fonctionnel, j'ai très vite commencé à réaliser les campagnes de tests puis les spécifications fonctionnelles générales et détaillées pour enfin participer aux réunions client.

Après presque 2 ans sur cette mission, j'ai été placée sur une mission d'AMOA dans une équipe d'environ 15 personnes dont 4 référents fonctionnels.

J'ai eu également l'occasion de travailler sur une application mobile (smartphones et tablettes) en plus des évolutions de l'application web.

En 2014, j'ai eu l'opportunité de travailler sur une TMA (5 personnes) en tant que chef de projet et référente fonctionnelle.

Enfin, après avoir commencé ma mission actuelle en tant que responsable d'application, j'assure maintenant la gestion du projet.



Mes compétences :

Rédaction de documents fonctionnels

Rédaction de scénarios de test

Qualification

Analyse des besoins

Conseil

AMOA

Gestion de projet