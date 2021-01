Jamila KRIMI

Je suis actuellement en recherche active d'un nouvel emploi.



Travaillant depuis 2 ans au sein d'une collectivité territoriale en tant que chargée de gestion des abonnés, j’ai eu l’opportunité d’acquérir de solides compétences.



La polyvalence de mon expérience professionnelle atteste de ma capacité d'adaptation et de ma connaissance des différents facteurs concourant à identifier et à répondre aux attentes des publics, ainsi qu'à conduire des projets en faisant preuve de créativité, d’autonomie et d’engagement.



Mes compétences :

Médiation culturelle

Gestion de projet

Développement des publics

Gestion de la relation client

Politiques publiques

Accueil du public

Evènementiel et logistique

Développement de partenariats

Gestion administrative