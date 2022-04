Jamila SADELLI

Aprés plusieurs années d'études et quelques semaines de stage pratique j'ai obtenue mon diplôme de praticienne en Naturopathie en 1990.

Je pratique la réflexologie auprés de mes patients au sein d'une association agrée depuis plusieurs années.

Mes prestations se déroulent à leur domicile, j'établi un bilan vital et effectue des traitement phytothérapie selon leur différentes pathologies en complément de leur soins médicaux en cours ou en préventif.

En partenariat avec differentes pharmacies et herboristeries sur mon secteur d'activité j'interviens auprès de leur clientèle.

Mon cabinet est en cours d'installation.

Par le bié de VIDEAO je recherche des contacts professionnels avec qui l'on pourrait compléter nos compétences.

2011 Le Cabinet de Réflexologie-naturopathie est ouvert.

j'effectue diverses prestations soins et de bien être relatif à la gestion du stress et autres pathologies.

je recherche un local et des associations pluridisciplinaire (faire offre si vous etes interessés)

2013 Le Cabinet est agréer pour effectué de l'acupuncture sans aiguilles et auriculothérapie ciblé cette technique est utilisé pour la minceur, ménopause, sevrage tabagique,transit,sommeil etc..



Mes compétences :

Naturopathie

Diététique