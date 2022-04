Jamila SAFOUANE BENNANI

ECO2M cabinet conseil en Management de la Qualité et Organisation, la Formation, études et Audit.

Fort de 15 ans d'expérience, le cabinet ECO2M a été agrée pour le programme de mise à niveau MEDA EUROPAID, Sa fondatrice Jamila BENNANI est répertoriée expert chez Maroc PME et EBRD banque Europeenne pour la restructuration et le développement.

ECO2M propose l’accompagnement pour la certification aux normes qualité, le déploiement de stratégies de développement et les études consommateur et de marché. Le cabinet est positionné dans divers secteurs: agroalimentaire, pharmaceutique, industries, services structures médicales, bâtiment...



Mes compétences :

Accompagnement pour certification ISO et organisat

Audit

Sécurité et technologies alimentaires

RSE

RH

Ingénierie de formation (OFPPT)

Animation de formations

Business-plan

Analyses sensorielles et etudes consommateur

Etudes de marché

Lean manufacturing

Optimisation des processus et tableaux de bords

Organisation et management