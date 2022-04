Jamine FOFANA

Bonjour je suis fofana jamine ;35 ans j'ai débutée ma carrière professionnelle avec un BTS en FINANCE COMPTABILITÉ dans une société de distribution d'eau ensuite j ai été assistante trésorerie dans une société d'assurance pendant 1 ANS ,donc en gros j ai 3 ANS d’expérience.

J'ai suivi deux formations sur la paie ,les logiciels CIEL PAIE et SAGE PAIE ET SUR LE DROIT DU TRAVAIL.Je suis une personne qui a un facile relationnel et une adaptation très rapide, rigoureuse , attentionnée un bon relationnel



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Ciel Paye .Sage paye