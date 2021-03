Jammes AURELIEN

Fils d'éleveur limousin et de palmipede PAG dans le lot, je baigne depuis tout petit dans le milieu agricole et plus particulièrement l'élevage. Par la suite j'ai effectué mes études au lycée la roque à Rodez où j'ai décroché un BTSA productions animales.

J'ai travallé durant un peu moins de 6 ans technicien bovin viande au sein d'ELVEA Sud Massif Central (46/15/63/43).

Actuellement adjoint de direction au sein de la SARL MARTIN Bruno, je me suis orienté plus dans le commerce de viande.



Mes compétences :

Montage de projets

Appui technique

Bilan technique

Prise de sang

Alimentation

Pointage

Bilan commercial

Génétique

Abattoir et découpe

Gestion marché aux bestiaux

Reproduction animale

Tri d'animaux

Charte des bonnes pratique en élevage

Word Excel Access Publisher PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

EXEL

Achat d'animaux vifs