Jan STEVENS

20 ans d'expérience internationale dans les TIC et les télécommunications, dans toute l'Europe, aux Etats Unis et en Asie.



Une expérience réussie dans le développement, le marketing, la vente et le support de services de communications de données et voix pour des entreprises multinationales.



Un manager expérimenté en développement des équipes internationales, habitué de motiver et responsabiliser les gens, et de créer un environnement de travail positif.



Excellentes aptitudes de communication et de présentation, à tous niveaux, y compris le conseil d'administration, la direction générale, et les ventes / marketing / technique / administratif.



Parle couramment l'anglais, le français et le néerlandais.



Mes compétences :

International business development

Redressement d'entreprises

Product manager

Télécommunications et réseaux

Planification stratégique

Management de transition

Open Source dans un contexte professionnel

General manager