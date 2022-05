Jana BACINELLO

Avez – vous dit polyvalent ?

Oui, c’est comme cela que je m’affirme : vente, tourisme, hôtellerie – restauration ou encore yachting et événementiel sont les secteurs qui m’ont formé pendant les 10 dernières années, juste après des études en langues étrangères.

Mes différentes expériences lors de mes voyages ( en Europe mais aussi en Australie ou en Asie et aux Caraïbes ) m’ont permis d’acquérir un sens de l’adaptabilité que cela soit au niveau linguistique ou culturel et m’ont également montré que je pouvais me fondre dans de multiples situations professionnelles.

Mon œil et mon cœur artistiques se sont également énormément ouvert en présence, toujours, de différents paysages, animaux, couleurs, formes, plats, tableaux, poésies, parfums, goûts, sensations...tout au tour de moi est source d'imagination e de rêve!



Aujourd’hui, l’amour pour les voyages reste très fort, mais le besoin de se réaliser et de s’épanouir au niveau professionnel l’est encore plus. Je veux mettre ma passion et mon envie d’apprendre à disposition.



Mes compétences :

Adaptabilité

Art

Art design

communicative

Design

Langues

Mobilité

Organisation

polyvalente

Sociabilité

Tourisme