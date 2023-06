Janick HERVE

Quand le mental va bien le corps va bien et inversement . La sophrologie accompagnement qui permet de gérer ses émotions préparer son mental à un événement, mieux vivre des traitements, ... et le shiatsu ou Amma pour libérer l'énergie du Corps, la réguler à travers la pression des pouces mains coudes sur les meridiens du corps. Deux belles méthodes pour un mieux vivre



Mes compétences :

Douanes* relation transitaire

Prise de visites

Etablissement de devis et contrats

Logistique planification

Suivi dossier clientèle